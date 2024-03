Anticipazioni Endless Love | la puntata di oggi 22 Marzo

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 22 marzo 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it. Salih è pronto a parlare con Kemal per rivelargli il suo amore per Zeynep, ma la ragazza è terrorizzata da questa prospettiva e fa di tutto per dissuaderlo. Nel frattempo, Tarik rivela alla famiglia che Kemal è ritornato a casa per ritornare insieme a Nihan. Questo crea un grande scompiglio tra i presenti. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. ...