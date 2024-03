ANSA Ipotesi fondo Asterion al fianco del Mef per Sparkle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'offerta a Tim perpotrebbe migliorare e superare gli 800 milioni di euro con il contributo delspagnolo, specializzato in infrastrutture, aldel Mef con una quota di minoranza. Sono solo indiscrezioni al momento, ne il, ne la sua controllata italiana nelle tlc Retelit, o il Mef le confermano. La Borsa non ha fatto a tempo a cogliere lo spunto e il titolo ha chiuso in cauto rialzo (+0,42% a 0,22 euro). E' lo stesso schema di intervento pubblico-privato che ritroviamo nell'operazione Netco, la società della rete venduta a Kkr con il sostegno del governo ma con rapporti di forza ribaltati perchè nel caso della società dei cavi sottomarini il Governo terrebbe per sè la maggioranza. E' passato circa un mese e mezzo dalla prima offerta esaminata dal cda di Tim il 7 ...