Another End | Gael Garcia Bernal | Bérénice Bejo e un film come metafora contemporanea

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) La nostra intervista a, tra i protagonisti dell'opera seconda di Piero Messina, presentata in concorso alla 74esima Berlinale ed in sala dal 21 marzo. Per la sua opera prima, L'attesa, presentata in concorso a Venezia, Piero Messina aveva scelto due attori internazionali, Juliette Binoche e Lou de Laa?ge. Per il suo secondo lavoro,End il regista siciliano ha pescato nuovamente oltre i confini italiani e si è affidato ad un cast corale capitanato daGarcíae composto da, Renate Reinsve e Olivia Williams. Proiettato in concorso alla Berlinale, e in uscita nelle sale italiane il 21 marzo con 01 distribution,End è una sorta di ...