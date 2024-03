Anna Cherubini | la sorella di Jovanotti nella stessa scuola di Emanuela Orlandi | “Quell’ambiente così austero mi inquietava | mi sentivo a disagio” Le rivelazioni nel nuovo libro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Diventeremo amiche” ma non è successo perché il percorso diè stato spezzato all’uscita dalladi musica in cuiè entrata perché si era liberato un posto, il suo. “Hanno interrotto la sua musica”, racconta a FqMagazine la scrittrice e sceneggiatrice, in occasione dell’uscita del suo, pubblicato oggi per Solferino editore.abitava con la sua famiglia in Porta Cavalleggeri: il papà Mario – anche lui dipendente del Vaticano come il padre di–, la madre Viola e i tre fratelli Bernardo, Umberto e Lorenzo in arte. La sua casa era appena fuori le mura leonine, a pochi passi di quella degli. Le separava il colonnato del ...