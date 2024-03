Angelino allo scoperto sul futuro | «A Roma sto bene | ma…»

(Di venerdì 22 marzo 2024) Le parole di, terzino sinistro spagnolo della, sul suoin girosso. Tutti i dettagliha parlato a idealista del suocon laal termine della stagione. Lo spagnolo è infatti in un’operazione di prestito dal Red Bull Lipsia nel calciomercato di gennaio, convincendo fin da subito Daniele De Rossi

Angelino è il nuovo terzino sinistro dei Giallorossi . Vedrà la partita della Roma in diretta televisiva e poi si unirà ai compagni. Il terzino sinistro atterra a Fiumicino ... (ilcorrieredellacitta)

Angeliño: “Con la mia casa romana è stato amore a prima vista, l’ho scelta vicino al mare” - José Ángel Esmorís Tasende, in arte Angeliño, è arrivato nella Capitale nel mercato invernale e si è subito guadagnato un ruolo da protagonista in maglia giallorossa. La sua grande esperienza internaz ...idealista

Roma, incognita Angelino: cosa manca per il riscatto - In chiave mercato estivo, la Roma pensa al futuro di Angelino. Ecco cosa manca per il riscatto del calciatore.calcioinpillole