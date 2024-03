Angelina Mango e il tatuaggio nascosto | la cantante rivela il significato

Ospite a Che Tempo Che Fa, dopo il successo al Festival di Sanremo con La noia, Angelina Mango ha svelato il motivo per cui ha una foto del comico Nino Frassica come sfondo del cellulare: “Quando ... (cultweb)

Angelina Mango, a un mese dalla vittoria di Sanremo 2024 con La Noia, ha presentato in anteprima il singolo Uguale a me, che sarà presente nel suo prossimo album. Nel frattempo, La Noia ha superato ... (fanpage)