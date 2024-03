(Di venerdì 22 marzo 2024) Ospite del podcast One More Time, il creator parla di bullismo («alle medie mi mettevano la testa nel water»), di bipolarismo («mi sono fatto ricoverare perché ero agli sgoccioli»), di allucinazioni («ho immaginato dieci premi Oscar a casa mia») e delle «22 volte» che ha provato a togliersi la vita

Andrea Pinna: «Durante il Covid è iniziata la voglia di morire, non pensavo ad altro» - Ospite del podcast One More Time, il creator parla di bullismo («alle medie mi mettevano la testa nel water»), di bipolarismo («mi sono fatto ricoverare perché ero agli sgoccioli»), di allucinazioni ( ...vanityfair

Lotta stile libero U15 maschile: argento per Pinna e Cadoni - Argento per Leonardo Pinna nella categoria degli 86 kg ... e un altro quinto posto per Madeddu Andrea nei 68 Kg del club Shardana Judo Lotta Silanus.unionesarda

Andrea Mura conclude la Global Solo Challenge e sbarca in Spagna dopo 4 mesi di navigazione in solitaria - Andrea Mura ha sicuramente reso orgogliosa la sua città e ... Guardate la meravigliosa gallery di Fabrizio Bibi Pinna. Quasi tutta San’Antioco è costruita su un’antica necropoli punica. Gran parte di ...vistanet