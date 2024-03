Anche l’ID Buzz guadagna il suffisso GTX Il minivan elettrico ora è più potente che mai

Milano, 22 marzo 2024 – Caso Visibilia , la ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata dalla Procura di Milano per l’ipotesi di truffa aggravata nei confronti dell'Inps. Sotto la lente c’è ... (ilgiorno)

La procura di Milano ha chiuso l'indagine con l'ipotesi di Truffa all'Inps per le presunte irregolarità nella gestione dei fondi Covid per la cassa integrazione per 13 dipendenti (ilgiornale)