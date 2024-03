Anatomia di un rapimento | il nuovo film di Spike Lee | remake di un classico

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 22 marzo 2024) Apple Original e A24 stanno collaborando alla produzione didi un, che riunisceLee e Denzel Washington con Washington protagonista e Lee regista. A24 distribuirà ilnelle sale prima del suo lancio globale su Apple TV+. Ilè una reinterpretazione in lingua inglese del thriller poliziesco del 1963 di Akira Kurosawa. Anche se non si sa quanto saranno simili i duedi unsegue un dirigente di un’azienda di scarpe di Yokohama che diventa vittima di estorsione quando il figlio del suo autista viene rapito per errore e tenuto in ostaggio per un riscatto. A sua volta, ildi Kurosawa era Liberamente ispirato al romanzo King’s Ransom del 1959 , scritto da Evan Hunter con lo ...