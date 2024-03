Anarchici tentano di impedire il rimpatrio di un marocchino | ma spagliano aeroporto

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar – È stato un clamoroso buco nell’acqua il blitz degliall’di Malpensa per fermare ildi un loro “compagno”, accusato tra le altre cose di stupro di gruppo. Quest’ultimo era sì su un aereo pronto a partire, ma dall’di Bologna. Il nuovo tentativo per liberare il “compagno” Jamal L’uomo da liberare era Jamal Kilal, cittadinoma dal 2008 in Italia, al suo attivo conta 13 condanne, molte delle quali definitive. È o stesso dell’incursione davanti alla Questura di Torino dello scorso 28 febbraio. In quell’occasione, una cinquantina della galassia antagonista avevano tentato l’assalto di una volante della polizia e ferito uno degli agenti. La nuova tappa nella vicenda è avvenuta mercoledì, quando gli ...