Amico Consorzio di Bonifica sul torrente Chiassa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – “E’ bello vivere accanto al fiume”. “Il fiume ci dà tante cose”. “Mi sono divertito a fare il bagno e a giocarci con gli amici”. “Il fiume deve essere pulito”. Sono tante, vivaci e appassionate le voci dei bambini della V elementare della scuola Pier Tommaso Caporali di Giovi ad Arezzo, che in modo spontaneo hanno raccontato l’importanza del corso d’acqua, prima di esplodere in un corale e avvolgente “CB2!” E’ il loro modo per salutare il progetto di educazione ambientale organizzato e promosso daldi2 Alto Valdarno, che si è concluso oggi sulle sponde del, con una lezione all’aria aperta. “L’interesse, l’attenzione e la sensibilità mostrata dai bambini per il fiume è il modo migliore per celebrare la giornata mondiale dell’acqua. In ...