Amici 23 | puntata Serale | a che ora inizia e finisce | come funziona

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 22 marzo 2024) Quali sono gli orari delle puntate deldi23? Finalmente va in onda l’ultima e la più importante fase del talent di Maria De Filippi. Ogni sabato sera è appuntamento fisso in questi mesi con gli allievi della Scuola più spiata d’Italia, che si sfidano tra loro divisi in squadre e capitanati dai loro professori. Il programma nella fase delha un suomento, con una giuria che ha tra le mani il destino dei giovani concorrenti. Ogniprevede due eliminazioni, fino alla finale, l’unicain diretta.23: a che oraladi stasera Leggi anche:23, quando si registra il: date ...