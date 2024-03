Amici 23 | Holden sbrocca e lascia la scuola | “Vaffanc*ulo pezzi di mer*a!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella puntata di Speciale, andata in onda oggi, la puntata si è aperta con Petit in sala prove che stava aspettando, il quale non si è presentato. La squadra di Zerbi e la Celentano è stata quindi convocata da Rudy, che ha chiesto spiegazioni asul motivo per il quale non si sia presentato a provare il duetto con Petit. Il cantante ha risposto: Il 90% delle volte in cui gli altri fanno cose io sparisco da un momento all’ altro perchè sto nel panico,sto male sto a 1 cm da piangere ogni volta, impazzire da sfondare tutto, sono in una condizione molto difficile, dovevo vedere il mio psicologo ma mi ha detto dopo, non so nemmeno come arriverò alle 21. Questo è il motivo per cui non sono andato da Petit. Quando tutti sono andati a casa io ero qui a preoccuparmi del videoclip, bisognava occuparsi del post del video della ...