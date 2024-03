Amici 23 | Holden lascia la scuola a pochi giorni dal Serale | ecco cosa è successo!

Colpo di scena durante la puntata speciale di Amici 23 in onda oggi. Holden , dopo aver saltato una lezione, ha […] L'articolo Holden lascia la scuola di Amici : “Mi sono rotto i cogl**ni , pezzi di ... (novella2000)

Amici 23, Holden litiga con Rudy e si ritira: giorni dopo si scusa e rientra in gara - Lo speciale di Amici andato in onda il 22 marzo è iniziato con la crisi che Holden ha avuto prima dell'inizio del serale, uno sfogo che l'ha portato a lasciare il programma per un breve periodo. Rudy ...it.blastingnews

Holden ha lasciato Amici a un passo dal Serale: “Sto male, sono in una condizione molto difficile” - Holden ha deciso di lasciare Amici 23 a un passo dal Serale. Dopo aver saltato una lezione per preparare il duetto con Petit, il cantante e il resto della squadra sono stati convocati dal prof Rudy ...fanpage

Amici, Mida e Gaia: è finita tra le lacrime. Così diventano “estranei” - Nel corso della puntata Speciale del 22 marzo, la coppia tanto amata da vari telespettatori scoppia improvvisamente ...gossipetv