Amici 23 | Holden insulta Rudi Zerby e lascia il programma alla vigilia del serale

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nello speciali di23 andato in onda oggi 22 marzo è stato trasmesso l'addio diCasetta e quello che è successo subito dopo. Lo speciale di23 del 22 marzo è stato focalizzato su una reazione inattesa di: l'allievo di Rudy Zerbi hato la scuoladelper motivi personali. Il cantante ha avuto una crisi di panico che lo ha spinto a chiudersi in bagno, saltando il duetto con Petit. In seguito, dopo essere stato rimproverato per questa sua mancanza, ha reagito abbandonando definitivamente la scuola.abbandona23 Gli allievi di23 si stanno preparando per ildel talent show che andrà in onda ...