Amici 23 | al capolinea la storia tra Mida e Gaia | “Meriti di più!”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella puntata di Specialeandato in onda oggi, oltre allo sbrocco di Holden, sono stati protagonisti altri due allievi,. I due ragazzi, che hanno stretto un legame molto forte all’interno del programma, da un paio di settimane si sono allontanati. Oggi i due allievi del talent hanno avuto un confronto, durante il quale hanno esternato i propri pensieri riguardo questo allontanamento.ha esortato il ragazzo ad aprirsi di più con lei Hai una giornata no, devi parlare, se te la vuoi vedere da solo non puoi stare con meha ribattuto A me questa cosa mi fa stare male ancora di più,di più e forse questo non è il posto giusto. Perchè ce l’ ho messa tutta, siamo partiti molto meglio Non sta andando come deve. La ragazza ha aperto il suo cuore dicendo Io ...