Amici 2024 | anticipazioni | eliminati ed ospiti della prima serata

Violenza sessuale su due bimbe minori di 10 anni: 73enne finisce in carcere - L'uomo è stato condannato, in via definitiva in Cassazione, alla pena di 10 anni e 2 mesi di reclusione, per ripetuti episodi di violenza sessuale commessi nei confronti di due bambine che all’epoca d ...viveremacerata

Federer torna a Roma, matrimonio glam al Foro Italico - Eppure varcando i cancelli del Foro Italico sembra che il tempo si sia fermato, sotto il braccio ha la sua inseparabile Wilson, ma oggi al Foro è solo un ospite di uno dei suoi migliori Amici che ...ansa

Amici 23, segnalazione su Kumo: sarebbe stato visto fuori la scuola dopo la registrazione - Gli allievi di Amici già conoscono l'esito del ballottaggio della prima puntata del serale: al termine della registrazione del 21 marzo Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha svelato il ...it.blastingnews