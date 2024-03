Amadeus | contratto Rai in scadenza | anche lui verso il trasloco?

(Di venerdì 22 marzo 2024) (Adnkronos) – Tutti pazzi perche, con il successo di Sanremo e gli ottimi risultati di 'Affari tuoi' e 'I Soliti Ignoti', è l'uomo più corteggiato del momento. Il suocon la Rai scadrà ad agosto (e non il 30 giugno) ma c'è già chi lo vede altrove, consideratii suoi ripetuti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

“ AMADEUS ritorna sui suoi passi, cestina l’addio a SANREMO e ACCETTA la MAXI - OFFERTA di Roberto Sergio”. Ecco la clamorosa indiscrezione che sta facendo il giro di web e social. Lo rivela in ... (bubinoblog)

Sul suo futuro si rincorrono indiscrezioni al momento non confermate Tutti pazzi per Amadeus che, con il successo di Sanremo e gli ottimi risultati di 'Affari tuoi' e 'I Soliti Ignoti', è l'uomo più ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Tutti pazzi per Amadeus che, con il successo di Sanremo e gli ottimi risultati di 'Affari tuoi' e 'I Soliti Ignoti', è l'uomo più corteggiato del momento. Il suo contratto con la Rai ... (periodicodaily)

Tutti vogliono Amadeus, da Mediaset a Discovery. Ma a lui cosa converrebbe fare - Il suo contratto con la Rai è in scadenza, e tutti stanno cercando di accaparrarselo: ma sarebbe meglio andare o restare dov'èvanityfair

Amadeus spaventa la Rai: può raggiungere Fabio Fazio a Discovery e portare "Affari Tuoi" e "I soliti Ignoti" - Almeno così si dice. E a pesare più di tutto c'è la scadenza del 30 giugno, giorno in cui scadrà il contratto che lega la tv di Stato al principe dei conduttori Rai. Secondo Repubblica sul rinnovo di ...ilmattino

Amadeus, l'offerta di Discovery per strapparlo alla Rai. E potrebbe portarsi dietro "Affari tuoi" e "I soliti ignoti" - Amadeus in Rai ha i giorni contati A giudicare dal contratto in scadenza il 30 giugno, dalla prosssima stagione la scena televisiva italiana potrebbe trovarsi di fronte a un cambiamento epocale.msn