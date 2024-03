“Altro che pacifismo | sinistra ambigua” La randellata di Craxi all' opposizione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nel primo giorno del Consiglio Europeo di Bruxelles, che si chiude oggi, il Tempo analizza lo scenario con Stefania, senatrice di Forza Italia e Presidente della Commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama. È un Consiglio particolare, perché si svolge alla vigilia delle elezioni europee. Come è arrivata l'Unione al summit? «È un frangente delicato, non tanto per la scadenza elettorale quanto per il quadro internazionale. Certo, le sortite improvvide e le fughe in avanti di alcuni leader europei sul conflitto ucraino, come le riunioni che rievocano un rigurgito anacronistico di un'Europa delle "gerarchie di potenza", in questo frangente una dimostrazione di debolezza più che forza, non fanno il bene né dell'Europa né aiutano a trovare le soluzioni necessarie».C'è una questione che comincia ad aleggiare, il "fattore Trump". Fino a che punto l'Ue deve temere un ...