Altre sanzioni dell' Europa alla Russia | aumentati i dazi sui cereali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 22 marzo 2024) La Commissione Europea, come annunciato ieri sera dpresidente Ursula von der Leyen, ha proposto di aumentare isulle importazioni nell'Ue di, semi oleosi e prodotti derivati ?de dBielo, tra cui grano, mais e farina di girasole (usata per i mangimi animali). I, sebbene siano abbastanza alti da sopprimere, in pratica, queste importazioni nell'Ue, non influenzeranno le esportazioni verso Paesi terzi. Le misure mirano a prevenire la destabilizzazione del mercato'Ue tramite qualsiasi futuro reindirizzamento significativo dei prodotticoli russi sul mercato'Ue. La comunità agricola'Ue, in particolare, ha espresso ...