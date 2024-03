Alto Calore | Petracca ora invoca l’unità istituzionale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’avvocato Antonello Lenzi, nuovo amministratore unico diServizi, è la persona giusta per poter traghettare la società verso acque più tranquille. La scelta è ricaduta su di un galantuomo, dotato di tutte le caratteristiche professionali per poter fare bene in una situazione di oggettività complessità, situazione che è stata interpretata al meglio e perfettamente compresa dai soci che lo hanno ampiamente votato e sostenuto”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Maurizio. “Un ringraziamento – aggiunge– va perciò ai sindaci, in particolare quelli del Partito Democratico, che hanno mostrato coesione ed un grande senso di responsabilità in una fase così delicata”. “Ottantuno sindaci su 105 – così conclude il consigliere regionale – rappresentano una ...