Allarme Dengue in Italia | i consigli dell’esperto | “Ecco cosa bisogna fare”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il virologo Fabrizio Pregliasco in esclusiva ai nostri microfoni sull’: “La patologia è impegnativa. La maggior parte dei casi sono sintomatici”. Scatta l’in. Il ministero della Salute ha emesso una terza circolare per fronteggiare l’aumento dei casi di questo nuovo virus, che si trasmesse attraverso una zanzara autoctona o tigre. La zanzara che trasmesse il virus– Notizie.com – © AnsaLa nostra redazione ha contattato Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, peril punto della situazione e capire come comportarsi per evitare un aumento dei casi. Pregliasco: “La trasmissione avviene solo con le zanzare” Fabrizio Pregliasco in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – ...

