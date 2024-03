Allarme Dengue a Busto Arsizio | un caso sospetto | scatta la disinfestazione Dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 –di, oggi il Comune ha ricevuto una segnalazione da parte di ATS Insubria riguardante undi sospetta positività per un residente in via Ippolito Nievo. L’amministrazione comunale si è subito attivata per avviare gli interventi mirati a proteggere la salute pubblica e prevenire la diffusione di malattie trasmesse da insetti vettori, come la zanzara del genere Aedes, responsabile di malattie come Zika, Chikungunya e. In particolare già da questa sera cominceranno i trattamenti disecondo le modalità prescritte da ATS che proseguono fino a domenica 24 marzo. I trattamenti hanno inizio alle ore 22-22.30 e termineranno tra ...