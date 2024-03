Alla Calabria piace più il kiwi dell' arancia | ma forse è meglio che ci ripensi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 22 marzo 2024) La terza regione produttrice diin Italia è la. E per coltivarlo, molti agrumeti vengono riconvertiti con nuovi impianti adatti a far fiorire queste nuove piante. Il motivo, però, non è un cambio di gusto improvviso, ma è - come sempre - anche economico: la specie discelta rende molto di più. Per questo molti agricoltori nella Regione stanno decidendo di sostituire gli agrumi con questa nuova varietà, verde, molto più dolce, ma anche molto più costosa di quella gi. Ora, non ci sarebbe nulla di male nel cambiare coltura, ma in questo caso la variazione impatterà in maniera significativa sull’ambiente e sui piccoli agricoltori: sull'ambiente, perché per crescere ha bisogno di moltissima acqua, una caratteristica decisamente poco sostenibile con la siccità che sta colpendo l’Italia e la ...