Alisa Toaff la giornalista che ha denunciato Rocco Siffredi | “Distrutta come donna e professionista”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Parla in un'intervista lache haper molestie: "Se fossi stata un uomo? Si sarebbe comportato così? Questo è un atteggiamento sessista e soprattutto molesto. Per questo l’ho”.

Ecco uno degli audio che Rocco Siffredi ha mandato ad Alisa Toaff , la giornalista che lo ha prima intervistato e poi denunciato per presunte molestie sessuali: "Sei veramente simpatica, troppo ... (ilgiornaleditalia)

Rocco Siffredi-Alisa Toaff, cosa è successo: dall'intervista alla denuncia per molestie sessuali, passando per gli audio pubblicati, tutta la storia - Rocco Siffredi-Alisa Toaff, lo scontro continua. A due giorni dalla denuncia per molestie sessuali della giornalista contro il pornodivo, sui social sono apparse due distinte fazioni, tra chi difende.ilmessaggero

Chi è Alisa Toaff, la giornalista che ha denunciato Rocco Siffredi - Sapete chi è Alisa Toaff, la giornalista finita nel polverone mediatico per le molestie che ha detto di aver ricevuto da Rocco Siffredi ...donnaglamour

Rocco Siffredi, pubblicati gli audio con le presunte molestie alla giornalista - Nuovo capitolo della questione Rocco Siffredi-Alisa Toaff. Repubblica ha pubblicato gli audio dell'attore hard alla giornalista.donnaglamour