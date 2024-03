Alien | Romulus | tutto quello che sappiamo sul nuovo film del franchise

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il 16 agosto uscirà nelle sale statunitensi, il settimo lungometraggio delinaugurato dal capostipite di Ridley Scott nel 1979 (esclusi i duevs. Predator, i cui eventi non sono considerati canonici all’interno della saga). Unche Scott ha prodotto, affidando la regia all’uruguayano Fede Alvarez, una delle firme più celebri dell’horror contemporaneo (il remake de La casa, il dittico di Man in the Dark), qui per la prima volta – come regista – in collaborazione con uno studio diverso dalla Sony (per l’esattezza 20th Century Studios, divisione della Disney). Grande fan dell’universo ideato da Scott e i suoi collaboratori negli anni Settanta, Alvarez ha voluto tornare alle origini, letteralmente. Ecco cosasu: ...