Alien | Romulus | tutto quello che sappiamo sul film di Fede Alvarez

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il direct sequel del franchise dedicato agli Xenomorphi si preannuncia essere un ritorno alle origini più horror e d'atmosfera della saga, guardando molto al panorama videoludico moderno che più del cinema ha evoluto i survival di genere. Curioso quanto l'ispirazione sia ciclica, arrivando a confondere origini e derivazioni. In chiave di genere, soprat, l'arte prende la forma ideale di un uroboro, tornando sempre a se stessa e ripetendosi senza fine, in un continuo richiamo al passato che poi diventa presente. Il primo e storicodi Ridley Scott ha cambiato per sempre il modo d'intendere e sperimentare il genere del survival horror fantascientifico cinematografico, ispirando negli anni tanti medium differenti, quali ad esempio il videogioco, a fare lo stesso. Nella sci-fi videoludica, ad esempio, Dead Space di Viscaral Games (recuperate il ...