Alessio | Federico e Giuseppe Garibaldi lasciano la Casa Volano in finale Simona Tagli e Perla Al televoto vanno Letizia | Greta e Sergio

(Di venerdì 22 marzo 2024) Ultimi atti al Grande fratello. Manca ormai solo una puntata alla fine di questa edizione: il 25 marzo ci sarà lanella quale verrà proclamato il vincitore, scelto tra i pochi concorrenti ormai rimasti in gara. Nella puntata del 21 marzo sono stati eliminatial: uno di loro si aggiudicherà l’ultimo posto per la. ...

Simona Tagli - Grande Fratello E’ tempo di semifinale per il Grande Fratello . Stasera andrà infatti in onda la quarantaseiesima puntata, l’ultima di giovedì, e qui su DavideMaggio.it si rinnova ... (davidemaggio)

Si è appena conclusa la semi finale della diciassettesima edizione del Grande Fratello , il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, come di consueto, l’opinionista Cesara ... (isaechia)

Perla in finale al GF, Varrese e Beatrice commentano: “Gareggia in due”, la reazione di Mirko – VIDEO - Perla Vatiero in finale al Grande Fratello, Varrese e Beatrice commentano: “Gareggia in due", la reazione di Mirko Brunetti, il video.blogtivvu

Alfonso Signorini dispiaciuto per l'uscita di Giuseppe Garibaldi a un passo dalla finale - Il primo eliminato della serata è stato Alessio salvato dal 18% del pubblico contro il 50% di Simona e il 32% di Federico. I tre erano al televoto dopo le nomination della puntata di lunedì. Federico ...gazzetta

Grande Fratello, Simona Tagli e Perla Vatiero in finale. Tre eliminati - Perla Vatiero e Simona Tagli hanno conquistato un posto in finale. Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi hanno dovuto abbandonare il reality-show a pochi giorni dalla finale in ...tg24.sky