Alessio | Anita e Giuseppe fuori dal Grande Fratello a un passo dalla finale | cosa non ha funzionato

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nomi forti comeOlivieri eGaribaldi, che erano dentro ildal giorno zero, e altri come quelli diFalsone, che si era fatto largo tra i veterani con più colpi di coda, sono usciti a un. Non hanno premiato i sospetti su doppi giochi e sotterfugi. Il pubblico sembra essere molto più scaltro e intelligente di quello che si pensi.