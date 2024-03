Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’imperialismo nelle sue forme più orrende – che sono colonialismo e neocolonialismo – perde il pelo ma non il vizio. Le recenti vicende relative all’approvazione di una legge da parte del Consiglio legislativo (parlamento) di Xianggang (storpiata dai colonialisti con il nome di) sta scatenando la furia di molti occidentali. Essi non solo credono che Xianggang sia ancora una colonia britannica, ma quando si rinvengono che da ventisette anni è stata ceduta pacificamente e malvolentieri da Londra a Pechino, vorrebbero che l’Occidente continuasse are le proprie regole in barba al popolo cinese, e agli stessi membri del Consiglio legislativo, espressione dei cittadini di Xianggang. Facciamo un salto indietro e tuffiamoci nella storia per dire come mai il Porto Profumato d’Incenso sia finito nelle mani degli imperialisti ...