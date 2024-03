Al Siena Jazz oltre 1 | 6 milioni di euro di risorse Pnrr

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 -1,6didi: è quanto si aggiudica. La scuola musicale è infatti fra le 30 istituzioni di alta formazione artistico-culturale italiane che beneficeranno dei finanziamenti che il Ministero dell'università e della ricerca ha destinato ad altrettanti programmi di internazionalizzazione. A, definito assieme agli altri “capofila dell'immagine italiana nel mondo”, sarà destinata la cifra di 1.634.295,00, che fanno parte degli87distanziati e che vedeallineata alle più prestigiose istituzioni italiane, come ...

E' scomparso oggi, 3 gennaio 2024, all'età di 74 anni Franco Caroni, fondatore di Siena Jazz . Per il mondo della musica e' una perdita dolorosa. Caroni, insieme alla moglie Marcella e a sei amici ... (firenzepost)

La Biblioteca di Siena Jazz , nei locali della Fortezza Medicea, crocevia non solo di Jazz ma anche di incontri ed eventi all’attenzione della città. Stasera, ore 18, si svolgerà ... (lanazione)

