Aiutiamo la famiglia ad uscire dalla logica della performance

(Di venerdì 22 marzo 2024) Il disagio giovanile è l’eredità più pesante del Covid. Ma oggi ad essere ancora più in crisi è il ruolo dell’adulto. Lasvolge ancora un ruolo prezioso, ma non può essere lasciata sola.

Rogo distrugge un'abitazione di Naso, famiglia in salvo - Una mattinata drammatica, quella di ieri, per una famiglia di contrada Grazia, a Naso. U n incendio, probabilmente innescato da un cortocircuito, ha quasi del tutto distrutto un appartamento delle cas ...messina.gazzettadelsud

Gaia, operata al cervello a 9 anni in Thailandia: la corsa per salvarla. Il malore in vacanza e la scoperta del tumore al cervello - La bambina si sente male in vacanza, sulle spiagge thailandesi. Quel mal di testa l’opprimeva già da un po’ di tempo, ma nulla che potesse fare pensare a un dramma. I genitori ...ilmessaggero

Solidarietà, aiuti e sorrisi: a Gaza la guerra non ha ucciso l’amicizia - Con Mohammed e Sami ricordiamo i vecchi tempi e nascono nuovi legami nelle case condivise ...repubblica