Aids | esperti | ‘U=U rivoluziona qualità della vita delle persone con Hiv'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos Salute) - Un dato “veramenterio” sulla “diper lecon Hiv è lo U=U”, ovvero ‘Undetectable equal Untrasmittable', una condizione clinica per cui lein terapia antiretrovirale in cui il virus non è riscontrabile, non lo trasmettono. “Questo messaggio chiaramente è qualcosa che va ad abbattere lo stigma, la discriminazione, la paura di trasmettere la propria infezione” e apre anche “alla possibilità di avere figli normalmente”. Lo ha detto Roberta Gagliardini, specialista in Malattie infettive dell'Irccs Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, intervenendo oggi al webinar dal titolo: quali sono le sfide per lecon HIV con ridotte opzioni terapeutiche?', il primo ...