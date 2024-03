Afragola | la storia del bimbo autistico allontanato da un evento sul bullismo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 22 marzo 2024) E’ il sette Febbraio, giornata contro il. L’istituto comprensivo Europa Unita di, nel napoletano, organizza unsul tema. Ma nell’auditorium, dove è in corso un dialogo con gli alunni, succede qualcosa di inaspettato: “Eccolo là, quello se ne va in classe. Professoressa, per piacere, prendete quel ragazzo e portatelo in classe”. A pronunciare queste parole, con l’indice puntato, è la dirigente scolastica, Giovanna Mugione. Indice e parole sono dirette verso una professoressa di sostegno ma soprattutto verso un alunno, che chiameremo Luigi. E’ un ragazzino di undici anni, frequenta la prima media ed è. L’insegnante di sostegno lo cinge con un braccio e lo accompagna fuori dall’aula. In quel momento regna un silenzio irreale. Poi tutto continua come previsto, come da scaletta ...