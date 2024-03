“Affari tuoi” | distrugge l’assegno da 40mila euro | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 22 marzo 2024) News tv. .va in onda ogni sera subito dopo il Tg su Rai 1 con con la conduzione di Amadeus. Al centro del game show, come sempre, ci sono i 20 Pacchi contenenti altrettanti premi. In ogni puntata ci sono 20 rappresentanti delle 20 regioni del nostro Paese e ogni sera uno di loro è il “pacchista” protagonista della puntata con un pacco che conterrà un premio che, nel caso più alto, sarà di 300.000. Nuovo, invece, è il gioco finale “La regione fortunata”. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda il gesto del concorrenti condaha scatenato le critiche. ( dopo le foto) Leggi anche: “”, Amadeus colpito dalle parole della concorrente: poi la gaffe Leggi anche: “...