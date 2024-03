AEW | Continua il silenzio su MJF e sulla sua assenza prolungata

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 22 marzo 2024) World’s End 2023, questa è stata l’ultima occasione nella quale abbiamo visto MJF in azione in AEW. In quell’occasione il Salt Of The Earth è stato sconfitto da Samoa Joe e ha di conseguenza perso anche l’AEW World Championship. Non solo perché in quell’occasione fu anche tradito da Adam Cole e attaccato dall’Undisputed Kingdom che in storyline lo ha messo fuori dai giochi.ilSappiamo che nonostante le sempre insistenti voci contrattuali, MJF è fuori in realtà per recuperare dagli infortuni patiti negli scorsi mesi e soprattutto per quanto riguarda quello alla spalla che nell’ultimo periodo gli ha dato molti problemi e si parlava anche di una possibile operazione chirurgica. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer sembra proprio che lo stesso MJF stia cercando per quanto possibile di mantenere il ...