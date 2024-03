AEW | Ascolti di Dynamite invariati | si sorride con Rampage live di mercoledì

(Di venerdì 22 marzo 2024) Questa settimana, eccezionalmente,è andato in onda di, in diretta subito dopoper tre ore di fila di wrestling targato AEW. Una collocazione di cui ha beneficiato il terzo show della AEW che ha registrato numeri che non si vedevano da anni anni. Discorso diverso perche non ha fatto registrare variazioni rispetto ad una settimana fa nonostante un main event da PPV e il match titolato di Okada. Monè molto seguita Secondo Wrestlenomics la puntata didi questa settimana ha fatto registrare in media 800.000 spettatori, dato praticamente identico a quello della scorsa settimana dove erano stati 801.000. Identico anche il coefficiente dei ratings che si è fermato a 0.27 nella fascia demografica 18-49. Anche questa settimana bene l’apertura con ...

