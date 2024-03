ADMO | Una colomba per la Vita | Sabato 23 marzo a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 22 marzo 2024) Torna anche a“Unaper la” l’iniziativa dell’– Associazione Donatori di Midollo Osseo.232024, dalle 10 alle 18, in piazza Belloni,i volontari saranno presenti con una postazione dove sarà possibile acquistare il proprio regalo solidale: unada 750 grammi nella versione classica, oppure al cioccolato o ancora pere e cioccolato o al pistacchio. Il ricavato raccolto grazie a questa nuova iniziativa sarà utilizzato per la gestione organizzativa e amministrativa di tutte le attività, per l’acquisto dei kit salivari, la gestione dei donatori, dei sanitari e moltissime altre iniziative indispensabili per continuare a informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza del dono di midollo osseo. «Siamo pronti a tornare in ...