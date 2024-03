Adm | avviata riforma che porta a fusione uffici Dogane e Monopoli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (askanews) – L’Agenzia dellee dei, in applicazione del Titolo V della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che prevedono la valorizzazione del territorio, ha approvato ladell’intera Amministrazione finanziaria. Secondo quanto riun comunicato, la, attuativa di un decreto del 2012, ha disposto l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma deidi Stato nell’Agenzia dellee ha, in sostanza, avviato ladeglidellee deipresenti sul territorio e fino a oggi rimasti separati per competenze. La, si legge, è stata deliberata dal Comitato di ...