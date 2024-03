Addio vecchia Lega | la rivoluzione alle porte che non piace a Salvini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024) Dal piano Mattei alla regola dei Mattei: da un’ipotesi a un’iperbole il passo è breve e trattandosi di politica (estera la prima, più interna la seconda) tutto è possibile. Con un Matteo – quello della– che può lasciare il partito di cui è leader, esattamente come l’altro (quello del Pd) ha fatto per fondare la sua Italia Viva. Dove va la? L’ultimo scenario, alla vigilia della nuova riunione di sovranisti convocata a Roma da, dà voce ai molti dubbi e ai tanti spifferi che investono la linea politica del Carroccio in queste ore. Così come l’immagine aulica (dell’Aula di Montecitorio) della premier Meloni con il suo vice, che si guardano teneri, non ha convinto nessuno. Le sparate continue del segretario leghista per strizzare l’occhio a Putin hanno allargato le distanze tra gli ...