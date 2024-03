Addio ' ' lavori da uomini | aumentano le camioniste

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 marzo 2024 – C’è chi parla di una ‘rivoluzione silenziosa’ già in atto e chi, al contrario, sostiene che proprio il settore della logistica e trasporti sia tra quelli maggiormente in grado di rispecchiare la disparità di genere, dominante nel nostro Paese e, sia pur in misura minore, nel resto d’Europa. Secondo i dati resi noti di recente da Istat, le donne che lavorano nel settore dei trasporti e della logistica rappresentano solo il 22% del totale: 222.000 addette contro quasi 800.000. La media europea è pressoché in linea con quella nazionale (21,8%). Eppure, qualche timido segnale di cambiamento c’è. Cosa sta cambiando In Italia si contano 14mila donne alla guida di mezzi, anche pesanti, per il trasporto merci. L’impresa Italmondo Spa, specializzata da oltre 65 anni nella fornitura di servizi logistici sul territorio nazionale e internazionale, ...