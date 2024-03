Ad Amici 23 Gaia e Mida si lasciano | il cantante | “Sento che meriti di più | ho bisogno di stare solo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 22 marzo 2024) Nella scuola di23,si sono lasciati, decidendo quindi di interrompere la loro storia d'amore. "Hodisolo. Sento chedi più, forse questo non è il posto giusto", ha detto il. "Non sono d'accordo per la pausa", ha replicato la ballerina.