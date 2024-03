Acqua | oggi la 32esima Giornata Mondiale

(Di venerdì 22 marzo 2024) 8.27 Rapporto Unesco in occasione delladell'. Un bene, l'oro blu, minacciato dai cambiamenti climatici. L'Unesco sottolinea come la "crisi idrica" possa sfociare in guerre.Tra 2002 e 2021 la siccità ha colpito oltre 1,4 mld di persone, e2,2 mld non hanno accesso all'potabile. L'obiettivo Onu di garantire a tutti questa risorsa entro il 2030 è lontano dall'essere raggiunto.Gli Stati dovrebbero aumentare la cooperazione internazionale e gli accordi transfrontalieri.

Caro Acquario , come le onde che si infrangono contro gli scogli e si rinnovano continuamente, così tu, segno d’aria ma legato profondamente all’elemento dell’acqua, sei in una costante ricerca di ... (tutto.tv)

Caro Acquario , come le onde che si infrangono contro gli scogli e si rinnovano continuamente, così tu, segno d’aria ma legato profondamente all’elemento dell’acqua, sei in una costante ricerca di ... (tutto.tv)

Msf: “A Gaza City e Jabalia aiuti umanitari al minimo. Quello che succede non possiamo neanche immaginarlo” - A Rafah l’Acqua che arriva non è sufficiente per soddisfare le esigenze di un milione e mezzo di persone ...laprovinciapavese.gelocal

Finlandia, pillole di iodio, scorte di cibo, bunker ed evacuazioni: Bruxelles studia il modello Helsinki per prepararsi contro la Russia - Pillole di iodio contro le radiazioni nella cassetta dei farmaci, scorte di cibo e Acqua per almeno 72 ore in casa, bunker anti-aerei sotto i palazzi e prove di evacuazione su larga ...ilmessaggero

Acqua risorsa strategica, ce lo spiega Marco Casini - Marco Casini esamina l’aumento del rischio idrogeologico e la gestione sostenibile delle risorse idriche in Italia ...fortuneita