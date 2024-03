Acqua vuol dire competitività Il piano di Confindustria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) A leggere tra le righe del Pnrr, l’Italia può far leva su due riforme e quattro investimenti per un totale di 4,38 miliardi di euro per mettere in sicurezza l’elemento naturale senza il quale non c’è né crescita, né benessere: l’. L’obiettivo principale è potenziare la sicurezza e l’efficienza delle infrastrutture idriche per contrastare la siccità e migliorare la resilienza del sistema di irrigazione agricolo. Il che, in tempi di climate change, è quasi un imperativo.ha elaborato una strategia per la messa in sicurezza del comparto idrico, presentata a Viale dell’Astronomia alla presenza di manager, come il ceo di Acea, Fabrizio Palermo, imprese e del ministro per il made in Italy, Adolfo Urso. NEL NOME DELL’“La gestione sostenibile dell’rappresenta una delle questioni più rilevanti del ...