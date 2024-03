Acqua | Palermo Acea | “Gap investimenti infrastrutture per 1 | 5 mld anno | rivedere tariffe”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 (Adnkronos) – "Il tema delleidriche è noto da tempo", con un gap negli"di circa 1 miliardo, ma anche 1,5 miliardi all'e non per avere una infrastruttura iper moderna, ma accettabile. Facendo semplici calcoli" negli ultimi 50 anni "ci sono circa 50 miliardi di euro di ritardo". Lo ha detto l'amministratore delegato di, Fabrizio, nel corso dell'evento di Confindustria 'Dall'emergenza all'efficienza idrica'. Questo gap, ha quindi spiegato, "va recuperato, altrimenti l'infrastruttura non riuscirà a sostenere l'economia. C'è un tema sul sistema tariffario, che è rimasto indietro, è la Cenerentola rispetto quello di gas e luce. E' necessario non soloil meccanismo di calcolo, che non è in grado di ...