Acqua | Palermo Acea | “Gap investimenti infrastrutture per 1 | 5 mld anno | rivedere tariffe”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Il tema delleidriche è noto da tempo”, con un gap negli“di circa 1 miliardo, ma anche 1,5 miliardi all’e non per avere una infrastruttura iper moderna, ma accettabile. Facendo semplici calcoli” negli ultimi 50 anni “ci sono circa 50 miliardi di euro di ritardo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di, Fabrizio, nel corso dell’evento di Confindustria ‘Dall’emergenza all’efficienza idrica’.Questo gap, ha quindi spiegato, “va recuperato, altrimenti l’infrastruttura non riuscirà a sostenere l’economia. C’è un tema sul sistema tariffario, che è rimasto indietro, è la Cenerentola rispetto quello di gas e luce. E’ necessario non soloil meccanismo di calcolo, che non è in grado di intercettare le esigenze ...

Una cabina di regia per velocizzare l’iter per gli interventi fognario-depurativi - Il Comune di Palermo, rappresentato dall’assessore alle infrastrutture Totò Orlando, e l’Amap, rappresentata dal presidente Alessandro ...blogsicilia

