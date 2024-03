Acerbi si gioca l’Inter | in caso di razzismo | il club romperà con lui Gazzetta

(Di venerdì 22 marzo 2024)rischiaè il titolone in prima pagina della. Altro che troppa pubblicità come ha detto in maniera infelice Luicano Spalletti. Indi, ilnerazzurrocon lui. Stamattinasarà sentito dalla procura della federcalcio. Scrive la. Francescosanno di mettere in gioco molto di più. Il futuro insieme, certo. E pure una macchia evitabile sulla carriera deltore e sul cammino del, che tutti nel mondo Inter sperano ancora di riuscire a evitare.tira dritto. Ha visto e rivisto più volte (con i legali) anche i filmati del diverbio con Juan Jesus, è convinto di poter ...

Francesco Acerbi e Juan Jesus saranno ascoltati dalla procura federale. L’audizione del difensore dell’Inter non dovrebbe avvenire in presenza ma in videoconferenza giovedì o al massimo venerdì. ... (teleclubitalia)

L’Inter ha chiesto ai suoi giocatori di non rispondere a domande sul caso Acerbi . Lo scrive il Corriere dello sport. Il club nerazzurro ha voluto raccomandarsi con tutti affinché evitino commenti o ... (ilnapolista)

Acerbi e Juan Jesus, sentenza in una settimana - Bisognava saperlo prendere, sapergli parlare, saperlo blandire. Non bisognava sminuire la gravità del fatto, minimizzare, farlo passare per uno che racconta frottole. O, peggio, che ...ilmattino

Gazzetta - Koop, Juve muoviti - "Acerbi a giudizio: si gioca l’Inter”, apre La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Oggi il difensore verrà sentito in Procura per l’accaduto ...tuttojuve

Caso Juan Jesus, Frey: "Sarei sorpreso de Acerbi fosse colpevole" - Francesco Acerbi rischia una stangata dopo il presunto insulto razzista rivolto dal difensore a Juan Jesus. Ne ha parlato Sebastien Frey, ex portiere anche dell'Inter, ai microfoni di TvPlay: "Io finc ...areanapoli