Acerbi e Juan Jesus stamane a colloquio con la Procura | l'Inter osserva | tutti gli scenari

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'appuntamento è fissato per le ore 10: Francesco, difensore 36enne in forza all', si collegherà da Appiano...

Gianfranco Teotino sembra avere le idee chiare sul caso Acerbi -Juan Jesus, nonostante la giustizia sportiva non si sia ancora pronunciata in merito. RISCHIO – Gianfranco Teotino , intervenuto su Sky ... (inter-news)

Frey su Acerbi: “Finché non ho la certezza non punto il dito. Sorpreso se fosse colpevole” - Sebastien Frey, ex portiere anche dell'Inter, è stato intervistato da TvPlay sul caso Acerbi-Juan Jesus: "Io finché non ho la certezza di quello che è accaduto non voglio puntare il dito. Il tema è mo ...tuttonapoli

Acerbi e Juan Jesus, sentenza in una settimana - Bisognava saperlo prendere, sapergli parlare, saperlo blandire. Non bisognava sminuire la gravità del fatto, minimizzare, farlo passare per uno che racconta frottole. O, peggio, che ...ilmattino

Il caso Acerbi-Juan Jesus: un'analisi approfondita - L'audizione dei giocatori Venerdì 22 marzo è prevista l'audizione di Francesco Acerbi e Juan Jesus, quest'ultimo accusato di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli. La Procura della FIGC ha ...informazione