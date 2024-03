Acerbi | audizione con la Procura Figc finita Il difensore si allena con i compagni

(Di venerdì 22 marzo 2024) Previsto per oggi il doppio incontro tra lae Juan Jesus per chiarire quanto accaduto nel corso di Inter-Napoli. Il caso è di presunto razzismo e si dovrà accertare se, quanto riferito all’arbitro daldel Napoli, risponde a verità. Il primo a essere stato ascoltato è stato ilnerazzurro che ha tenuto una videoconferenza prima dirsi con idell’Inter. “Laha ascoltato in videoconferenza Francescoe ora sentirà Juan Jesus per fare chiarezza sull’episodio – un presunto insulto razzista rivolto dalinterista a quello brasiliano – che si é verificato durante il secondo tempo di Inter-Napoli. La settimana prossima la ...

Il caso Acerbi - Juan Jesus ha bisogno di ulteriori informazioni per essere chiarito. fissata la data in cui saranno ascoltati i due giocatori. Durante Inter-Napoli di domenica sera, si sarebbe ... (spazionapoli)

Caso Juan Jesus-Acerbi, terminata l'audizione del difensore nerazzurro - Oggi venerdì 22 marzo era previsto l'incontro tra la Procura FIGC, Acerbi e Juan Jesus per chiarire l'episodio di Inter-Napoli. Il primo a essere stato ascoltato è stato il difensore nerazzurro che ha ...gianlucadimarzio

FCIN1908 / Acerbi, terminata la videoconferenza: il giocatore è in campo con la squadra - La palla, ora, passa alla Procura Figc. Come raccolto da FCINTER1908, la videoconferenza tra Francesco Acerbi e il procuratore - per chiarire la vicenda sollevata da Juan Jesus - si è svolta nel corso ...fcinter1908

ULTIM'ORA - Acerbi ha dato la sua versione a Chinè: terminata la videoconferenza - E' terminata poco fa l'audizione con Chiné per Francesco Acerbi, il difensore nerazzurro infatti ha partecipato in video conferenza per dare la sua versione sul caso Juan Jesus come riportato da Sky ...tuttonapoli