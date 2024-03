Accordo sul rinnovo dei contratti nazionali del terziario di Confcommercio e Confesercenti | si applicano a 3 milioni di lavoratori

La Rai si muove in maniera particolarmente ampia nel campo dei diritti tv sportivi. Due questioni particolarmente importanti si sono risolte, e la tv di Stato lo ha potuto annunciare pochi minuti fa ... (oasport)

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei volti che più sta emergendo nel panorama televisivo attuale. In una recente intervista a Vanity Fair l’ex Vippone ha parlato della sua esperienza al Grande ... (isaechia)

Si va verso l’accordo tra Sky e Rai per la visione in chiaro delle partite dei quarti di finale di Europa League, considerate dalla tv di stato come eventi di interesse nazionale. Milan-Roma e ... (sportface)